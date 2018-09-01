В МИД Сирии осудили убийство лидера сепаратистов «Донецкой народной республики» Александра Захарченко.
«Сирия решительно осуждает террористический акт, который привёл к гибели главы Донецкой народной республики Александра Захарченко», — заявили во внешнеполитическом ведомстве, сообщает RT.
В МИД Сирии считают, что это попытка помешать мирному политическому урегулированию в Донбассе и выполнению минских соглашений.
В ведомстве добавили, что убийство Захарченко — это «трусливый акт», который угрожает безопасности и стабильности в регионе.