Премьер-министр Армении Никол Пашинян ожидает, что в ближайшее время Ереван с официальным визитом посетит глава грузинского правительства Мамука Бахтадзе.

Как заявил Н.Пашинян в пятницу грузинским журналистам в Ереване, на данном этапе согласовываются детали предстоящего визита, сообщает «Интерфакс».

По заявлению армянского премьера, слова которого цитируют грузинские телеканалы, его недавний визит в Грузию был успешным и «очень теплым». «Я всегда говорил, даже когда был в оппозиции, что наши отношения с Грузией должны быть особыми и мы должны работать над тем, чтобы защитить наши отношения от геополитического влияния», — сказал он, отметив, что такими он видит отношения с двумя соседями Армении — Грузией и Ираном.

«Мы с нетерпением ждем прибытия нового премьер-министра Грузии. Уверен, что и этот визит станет очень плодотворным и успешным», — заявил Н.Пашинян, выразив уверенность, что армяно-грузинские отношения еще более усилятся.

Minval.az