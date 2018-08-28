Архангельское управление Федеральной антимонопольной службы посчитало маленькую грудь «физическим недостатком у женщин». Это следует из решения ведомства после жалобы на рекламу жилых комплексов компании «Аквилон Инвест», сообщает «Русская служба Би-би-си».

Речь идет о рекламе, в которой изображалась женщина, измеряющая себе грудь сантиметровой лентой. Подпись к изображению была такая — «У нас маленькие цены и много комплексов». На другом рекламном изображении компании женщина стояла спиной, сняв рубашку, надпись к фото гласила: «Дешевле, чем снять!».

Экспертный совет ведомства согласился с заявителем, который отмечал, что реклама «оскорбляет и унижает женщин, и основана на эксплуатации сексуальности женского тела». Совет отметил, что такая реклама содержит «оскорбительный образ в отношении женского пола», указывает на «физические недостатки у женщин (маленькая грудь)». Би-би-си направило запрос в архангельскую ФАС с просьбой пояснить критерии такого заключения, но там пока не ответили.

В антимонопольной службе отмечают, что материалы по первому плакату передадут в правоохранительные органы для возбуждения административного дела, по второму плакату истек срок давности — он был размещен более года назад.

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