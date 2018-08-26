Власти французской деревни Саланси, департамент Уаза, передумали финансировать возрождение фестиваля девственниц после шквала негативных отзывов.

Считается, что жители Саланси устраивали фестиваль Fete de la Rosiere с 456 года, когда франками правил основатель династии Меровингов. На нем выбирали девушку возрастом от 14 до 20 лет, которая отличалась безупречным поведением, добродетельностью, набожностью и целомудрием. Она возглавляла процессию из 12 детей, шедшую по улицам деревни, сообщает Лента.ру.

В последний раз фестиваль состоялся в 1987 году. Президент Братства святого Медарда Нуайонского Бертран Трибу (Bertrand Tribout) предложил возродить его с 2019 года. Затею поддержали местные власти, которые выделили на организацию фестиваля 1800 евро (примерно 140 тысяч рублей).

Известие об этом вызвало бурную реакцию в Саланси и за ее пределами. Под петицией, призывающей отменить Fete de la Rosiere, подписались около 40 тысяч человек. Мэр деревни Эрвэ Депланк (Hervé Deplanque) утверждает, что получил множество оскорбительных электронных писем от людей, считающих фестиваль реакционным и сексистским. После этого он решил отказаться от финансирования древнего праздника.

Несмотря на критику, Трибу продолжает бороться за возрождение фестиваля. Он заверил, что не будет настаивать на медицинской проверке девственности при отборе участниц, и создал собственную петицию, под которой подписались 600 человек.

Minval.az