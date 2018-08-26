Королевская семья Катара продает свой самолет, который больше похож на летающий особняк, пишет The Sun.

Боинг 747-8 поставляется в комплекте с несколькими комнатами, дизайн которых выполнен в синем, золотом и белом цветах. Самолет первоначально предназначался для 467 пассажиров, но большая часть посадочных мест была убрана, чтобы максимально увеличить пространство. Теперь самолет вмещает 76 пассажиров и 18 членов экипажа.

У самолета нет стартовой цены, но, по оценкам Perth Now, он может стоить 500 000 000 фунтов стерлингов.

В самолете огромная кабинет-столовая, конференц-залы с удобными синими креслами для сидения, вмещающими 14 человек. Есть также несколько лаунджей, огромный спальный люкс с очень удобной двуспальной кроватью, десять различных туалетов, украшенных в той же королевской голубой и золотой цветовой гамме. На борту есть даже медицинский центр.

Minval.az