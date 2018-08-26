Семья скончавшегося сенатора-республиканца Джона Маккейна подтвердила свой отказ в приглашении президента США Дональда Трампа на похороны политика, пишет CNN.

СМИ отмечают, что Маккейн в течение года сам планировал свои похороны, и, как утверждают члены его семьи, он не хотел, чтобы на них присутствовал Трамп.

При этом отмечается, что родственники Маккейна попросили бывших соперников и президентов Барака Обаму и Джорджа Буша произнести прощальные речи.

В свою очередь Трамп написал короткое послание соболезнования, не сказав ни слова о карьере и жизни Маккейна, с которым он в последнее время находился в сложных отношениях:

«Мои соболезнования и мое самое искреннее уважение к семье сенатора Джона Маккейна. Наши сердца и молитвы с тобой!»

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