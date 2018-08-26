Российский бизнесмен Роман Абрамович обратился к инвестиционному банку Raine Group по поводу продажи футбольного клуба «Челси», пишет Sunday Times.

При этом источник в футбольном клубе заявил изданию, что «Челси» не продается и владелец «не думает об этом». А представитель Абрамовича отказался комментировать Sunday Times эту информацию и назвал ее «рыночными спекуляциями».

В начале июня Daily Mail сообщала о том, что британский миллиардер Джим Рэтклифф предложил Роману Абрамовичу купить «Челси» за 2 миллиарда фунтов (2,22 миллиарда евро). По данным газеты, российский бизнесмен отверг это предложение.

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