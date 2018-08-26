ВВС Турции в рамках спецоперации в городе Агры уничтожили двоих террористов, со ссылкой на турецкие СМИ сообщает Trend.
Отмечается, что операции в области продолжаются.
ВВС Турции в рамках спецоперации в городе Агры уничтожили двоих террористов, со ссылкой на турецкие СМИ сообщает Trend.
Отмечается, что операции в области продолжаются.
Дата: 2018/08/26 11:12
Раздел: Мир
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Землетрясение произошло недалеко от границы с Ираком
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