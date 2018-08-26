В столице Ирландии состоялась встреча главы Католической церкви Франциска с пострадавшими от домогательств священнослужителей.

Папа Римский признал, что проблема надругательств католических священников над несовершеннолетними детьми — это огромная проблема для Римской церкви, сообщает издание РИА-Новости.

Глава церкви осудил «тех, кто должен защищать и оберегать несовершеннолетних».

Папа Франциск неоднократно встречался с жервами священников-педофилов и в Ватикане.

Накануне визита в Ирландию глава Римско-католической церкви опубликовал «Послание народу Бога», в котором осудил представителей клира, виновных в совращении детей.

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