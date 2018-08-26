Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн скончался в возрасте 81 года.

Как сообщает The New York Times, «Сенатор Джон Сидни Маккейн III умер в 04:28 дня (03:28 ночи воскресенья по Баку)», — сказано в заявлении, распространенном его офисом.

Отмечается, что рядом с ним находились его жена и родные.

«На момент смерти он верно прослужил США 60 лет», — отметили в заявлении.

4 августа стало известно, что Маккейн отказался от дальнейшего лечения опухоли мозга, которую ему диагностировали в 2017 году. Семья указала, что прогрессирующая болезнь и возраст Маккейна привели к решению остановить лечение против агрессивной глиобластомы.

Джон Сидни Маккейн родился 29 августа 1936 года. Он представлял в Сенате США штат Аризона, в 2016 году его переизбрали на шестой срок.

В 2008 году Маккейн баллотировался в президенты от Республиканской партии.

Сенатор резко критиковал внешнюю и внутреннюю политику избранного в 2016 году американского лидера Дональда Трампа.

Он также неоднократно высказывался за ужесточение санкций против Москвы.

Minval.az