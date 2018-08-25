Год обязательной службы на территории ФРГ помог бы беженцам лучше интегрироваться в германское общество.

Как передает ТАСС, об этом заявила генсек правящей партии Христианско-демократический союз (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью медиагруппе Funke, которое было опубликовано в субботу. При этом политик не уточнила, имеет ли в виду только альтернативную службу или же, в том числе, и военную.

«Если беженцы будут проходить такой год [службы] добровольно или на принудительной основе, то это пойдет на пользу их интеграции в государственные дела и в общество», — отметила она. Кроме того, по ее словам, это повысило бы их репутацию в обществе.

Крамп-Карренбауэр добавила, что идея возвращения ко всеобщей воинской или альтернативной повинности для молодых граждан Германии, которую она огласила несколько недель назад, нашла поддержку среди представителей ХДС. «Они полагают, что такая служба актуальна не только для немецких граждан, но и для беженцев, а также соискателей убежища, которые достигли совершеннолетия и проживают в Германии», — сказала политик.

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