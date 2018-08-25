Специалисты облачной платформы Ceros провели исследование и выяснили самые востребованные продукты компании Apple.

Как передает «Лайф», итоги своей работы они опубликовали на официальном сайте платформы. Изучалась торговля в сети Best Buy на американском и канадском рынке.

Оказалось, что в 2016 году лидером был метровой кабель Lightning-to-USB 2.0, поскольку владельцы айфонов часто его ломали или теряли. Второе место заняли наушники Earpods, а третье — медиаплеер Apple TV.

С 2017 года кое-что изменилось: после выхода iPhone 7 кабель Lightning-to-USB 2.0 уступил первое место беспроводным наушникам AirPods, которые до сих пор пользуются популярностью.

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