Папа Римский Франциск во время визита в Ирландию заявил, что разделяет «боль и стыд католического сообщества» из-за скандалов, связанных со случаями домогательств в отношении детей со стороны представителей церкви, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал RTE.

«Я не могу не признать большого скандала, возникшего в Ирландии из-за издевательств над молодыми людьми со стороны представителей церкви», — сказал папа во время выступления в Дублине. Глава Римско-католической церкви выразил надежду на то, что серьезность таких скандалов «подчеркнут необходимость защищать несовершеннолетних и уязвимых взрослых людей со стороны общества».

В субботу папа Римский Франциск прибыл в аэропорт столицы Ирландии Дублина, это первая поездка главы Римско-католической церкви в эту страну с 1979 года. Из аэропорта он направился в официальную резиденцию президента Ирландии Майкла Хиггинса, где встретился с главой государства.

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