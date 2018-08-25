Президент США Дональд Трамп заявил, что ничего не знал о встрече руководителей своего предвыборного штаба с российским юристом Натальей Весельницкой в 2016 году.

Трамп сделал это заявление в связи с тем, что его бывший личный адвокат Майкл Коэн признал себя виновным в финансовых преступлениях и пообещал через своих юристов сотрудничать с «российским расследованием» спецпрокурора Роберта Мюллера.

«Адвокат Майкла Коэна прояснил данные, заявив, что его клиент не знает, знал ли президент Трамп о встрече в «Трамп-тауэр», из которой так ничего и не вышло. Ответ такой: я не знал о встрече. Еще одна фальшивая история фейковых новостных СМИ!» — написал Трамп в Twitter.

Minval.az