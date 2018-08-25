Глава МИД Австрии Карин Кнайсль призналась, что совершенно не ожидала, что российский президент Владимир Путин примет ее приглашение на свадьбу.

Как переОб этом она рассказала в утреннем эфире радиостанции Ö1.

По словам министра, в начале июня она пригласила на свадьбу коллег из правительства и федерального президента, «потому что так полагается». А вечером 5 июня, когда российский лидер был с визитом в Вене, спонтанно пригласила и его. Тогда она заявила Путину, что хочет представить ему своего жениха. О согласии российского президента посетить торжество она узнала 19 июля.

Кнайсль отметила, что свадьба «стала действительно прекрасным праздником», который может позитивно повлиять на развитие туризма в Австрии. По ее словам, многие СМИ «показали, как празднуют в Австрии свадьбу, красивые ландшафты».

Она также ответила на критику за ее легкий поклон Путину во время танца. «Если вы видели открытие бала, вы всегда видели, что в конце делается книксен», — сказала Кнайсль.

«Российский президент поклонился раньше, и я ответила на этот поклон книксеном», — пояснила она, выразив недоумение, что некоторые комментаторы увидели в этом какой-то «акт подчинения, падение на колени».

«Те, кто меня знают, в курсе, что я никому не подчиняюсь», — заявила Кнайсль.

Министр добавила, что ее не связывает с Путиным близкая дружба, но она вела с ним «интересные беседы», в частности о ситуации на Ближнем Востоке. Она подчеркнула, что личный контакт важен для «создания базы доверия именно в сложных ситуациях, которые, без сомнения, присутствуют и в наших отношениях с Россией по самым разным причинам».

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