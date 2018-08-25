Решимость турецкого народа является главной гарантией успеха при нападениях на экономику Турции. Об этом говорится в заявлении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, распространенного в субботу его канцелярией.

«Турция противостоит угрозам экономики с помощью приверженности турецкой нации своей независимости, родине и будущему. Самым важным залогом нашего успеха во времена атак на нашу экономику является твердость и решимость нашего народа», — отмечается в коммюнике.

Эрдоган также подчеркнул, что «несмотря на многочисленные атаки на Турцию, как внутренние, так и внешние, нация смогла выстоять благодаря приверженности духу победы при Малазгирте».

Minval.az