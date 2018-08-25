Посол Сирийской Арабской Республики (САР) в России Рияд Хаддад заявил, что в скором времени страна откроет свое посольство в Южной Осетии. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам посла, в данный момент стороны прилагают «всяческие усилия», чтобы открыть дипломатическое представительство.
«Я точную дату назвать не могу, но хочу сказать, что в ближайшее время мы будем открывать посольство», — заявил Хаддад.
Также он напомнил, что ранее Сирия и Южная Осетия подписали соглашение об установлении дипломатических отношений.