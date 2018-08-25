Звездный футболист и легенда английской сборной Дэвид Бекхэм может быть лишен водительских прав за регулярные нарушения дорожных правил.

Как сообщает The Daily Mail, в последний раз Бекхэма поймали за превышением скорости, когда он решил погонять на своем черном Bentley на одной из улиц Западного Лондона.

Согласно обвинению, футболист превысил допустимую скорость на 19 миль в час, за что ему грозит суд и административное взыскание — вплоть до лишения прав.

Заседание по делу Бекхэма состоится 28 августа, сам он все обвинения отрицает.

В 1999 году англичанин лишился прав на восемь месяцев и заплатил штраф 150 тыс. фунтов за превышение скорости, однако смог вернуть права после подачи апелляции.

Minval.az