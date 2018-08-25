Канцлера Германии Ангелу Меркель в Ереване встречали на бронированном BMW 750, который обслуживает президента Армении Армена Саркисяна.

Об этом пишет ереванская газета «Грапарак», отмечая, что после избрания Саркисяна Служба госохраны предоставила ему этот роскошный седан.

Как пишет издание, в государственном автопарке Армении имеет место дефицит бронированных машин, и чтобы встретить Меркель в соответствии с требованиями протокола, были вынуждены «отобрать» у Саркисяна его автомобиль. Сам армянский президент в эти дни передвигался на своем личном внедорожнике Cadilac Escalade.

Minval.az