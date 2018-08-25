Компания Tesla останется открытым акционерным обществом. Об этом сообщается в заявлении основателя компании Илона Маска.

Отмечается, что большинство акционеров не поддержали идею о приватизации компании. Инвесторы объясняют свою позицию финансовыми ограничениями, которые ожидают их в случае приватизации Tesla.

По словам Маска, на данный момент компания сосредоточится на так называемой «модели 3» – стратегии развития, которая подразумевает достижение самоокупаемости.

«Двигаясь вперед, мы продолжим фокусироваться на самом главном: создании продуктов, которые любят люди и которые влияют на общее будущее жизни на Земле. Мы показали, что можем сделать большие устойчивые энергетические продукты, и теперь нам нужно показать, что мы можем быть рентабельными», – говорится в заявлении.

Ранее Илон Маск заявил о планах сделать компанию Tesla частной, выведя ее акции с биржи.

Переговоры о приобретении компании основатель вел с суверенным фондом Саудовской Аравии после того, как последний купил акции Tesla на $2 млрд и их стоимость подпрыгнула практически на 10% (с $340 до $380).

Minval.az