Соединённые Штаты готовы нанести более мощный удар по Сирии, если правительственные войска применят химическое оружие.
Как сообщает Bloomberg, такое заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в ходе встречи в Женеве с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым.
По данным агентства, власти США якобы обладают информацией о возможности применения сирийской армией химического оружия в попытке вернуть территории, контролируемые вооружёнными группами.
23 августа в Женеве состоялась встреча Патрушева и Болтона.