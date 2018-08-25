Соединённые Штаты готовы нанести более мощный удар по Сирии, если правительственные войска применят химическое оружие.

Как сообщает Bloomberg, такое заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в ходе встречи в Женеве с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым.

По данным агентства, власти США якобы обладают информацией о возможности применения сирийской армией химического оружия в попытке вернуть территории, контролируемые вооружёнными группами.

23 августа в Женеве состоялась встреча Патрушева и Болтона.

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