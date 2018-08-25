Сенатор Джон Маккейн решил отказаться от дальнейшего лечения опухоли мозга, которая была диагностирована у него в 2017 году.

Как говорится в заявлении семьи сенатора, Маккейн уже прожил дольше, чем многие ожидали. «Но развитие болезни и неумолимое влияние возраста выносят свой вердикт. Со своим обычным присутствием духа он решил прекратить лечение», — заявили члены семьи сенатора.

Они поблагодарили друзей и помощников Маккейна, а также «многие тысячи людей, которые вспоминают его в своих молитвах».

Заявление опубликовано за пять дней до 82-летия Джона Маккейна.