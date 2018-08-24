Американские власти возродили Второй флот Военно-морских сил США для сдерживания России в Северной Атлантике.

Об этом сообщает WAVY-TV.

«Мы сегодня собрались здесь, чтобы официально объявить о восстановлении Второго флота», — заявил командующий военно-морскими операциями ВМС США адмирал Джон Ричардсон на торжественной церемонии на военно-морской базе в Норфолке.

По его словам, катализатором возрождения флота стало то, что Соединённым Штатам вновь бросают морской вызов и другие государства угрожают владычеству американского флота.

Как отметил Ричардсон, власти США в морях угрожает много противников, главные из которых — Россия и Китай.

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