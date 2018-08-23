Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что финансовый кризис в Турции закончится сразу же после освобождения американского пастора, сообщает 23 августа Al Jazeera.

Санкции, введенные Соединенными Штатами против Турции, вызвали в стране серьезные проблемы с курсом турецкой лиры. Причиной охлаждения в отношениях стал арест американского священника Эндрю Брансона. Пастора обвиняют в причастности к террористической деятельности, что он категорически отрицает. В настоящее время Брансон находится под домашним арестом.

Соединенные Штаты в ответ на данные действия Анкары ввели санкции в отношении некоторых турецких министров, а затем подняли пошлины на сталь и алюминий с 20% до 50%, что привело к значительным сложностям в Турции.

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