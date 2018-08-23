В швейцарской Женеве состоялись переговоры советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

Комментируя встречу на итоговой пресс-конференции, Болтон констатировал прогресс в обсуждении ряда международных вопросов.

«Я думаю, что мы достигли значительного прогресса, мы определили конкретные сферы, в которых можно восстановить линии коммуникаций и проводить больше работы в рамках соответствующих ведомств», — сказал Болтон.

При этом он указал и на разногласия в ряде сфер, в том числе по проблеме кибератак, по ситуации в Сирии и на Украине.

«То, что мы сделали сегодня, это обсудили весь спектр вопросов, которые есть между двумя странами по нераспространению и контролю за оружием, двусторонние вопросы, борьбу с терроризмом, незаконную миграцию, темы, связанные с киберпространством, региональные вопросы, такие как Сирия, Ближний Восток, Афганистан и Украина», — отметил советник президента США.

Совершенно не удалось достичь консенсуса по вопросу предполагаемого «вмешательства» России в президентские выборы в США, хотя Болтон напомнил коллеге, что Вашингтон не потерпит вмешательства в выборы 2016 года.

На этих переговорах США вновь отвергли предложение России, согласно которому Иран ограничивает свое присутствие в регионе в обмен на приостановку Вашингтоном введения санкций против Ирана, связанных с экспортом нефти.

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев со своей стороны рассказал, что итоговое заявление по итогам переговоров с Джоном Болтоном не было подписано из-за позиции Вашингтона.

«По результатам встречи мы планировали подписать совместное заявление, но не подписали. Потому что американцы хотели, чтобы в нем было, что мы вмешивались в их выборы, по их мнению, а мы это отрицаем. То есть, слабая сама тема обсуждения», — приводит слова Патрушева РИА Новости.

Он добавил, что в ответ Россия предложила внести в документ положение о недопустимости вмешательства США во внутренние дела других стран.

«Тогда они сказали, что вообще подписывать такое заявление не будут», — добавил Патрушев, отметив, что во время встречи никаких обвинений в адрес России не прозвучало, работа шла конструктивно.

Вместе с тем, заявил Патрушев, в ходе встречи была достигнута договоренность продолжать с США работу по линии СБ, возобновить каналы по линии ведомств, в том числе Минобороны, министерства иностранных дел и начальников генштабов.

Источники в госдепе США ранее заявляли, что темами беседы Патрушева и Болтона станут договоры о стратегических наступательных вооружениях, о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также Иран и Сирия.

Minval.az