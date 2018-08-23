Подданную Великобритании Назанин Загари-Рэтклифф, у которой также есть иранское гражданство, на три дня отпустили из тюрьмы в Тегеране. В 2016 году она получила пятилетний срок по обвинению в шпионаже и попытке свержения власти, пишет «Медуза».

Заключенную выпустили утром 23 августа. Сейчас она находится вместе с семьей в Иране, но должна будет вернуться в тюрьму уже в воскресенье, 26 августа. Она встретилась со своей четырехлетней дочерью, которую не видела больше двух лет. Увидеть мужа — британца Ричарда Рэтклиффа — ей не удастся, поскольку иранские власти отказалиему в выдаче визы.

«Я была потрясена, так много плакала. Дом моего отца — это не мой дом, но он намного лучше тюрьмы», — сказала Назанин Загари-Рэтклифф. Как сообщает BBC News, супруг заключенной назвал ее временное освобождение счастливой неожиданностью.

Назанин Загари-Рэтклифф в апреле 2016 года приехала вместе с дочерью к родственникам в Иран. На обратном пути ее задержали в аэропорту Тегерана и предъявили обвинения по нескольким пунктам, включая шпионаж и попытку свержения власти. Ей инкриминировали, в частности, запуск курса журналистики «Би-би-си» с целью пропаганды против Ирана.

До ареста Назанин Загари-Рэтклифф работала менеджером проектов в благотворительном фонде Thomson Reuters Foundation. В 2009-2010 годах она была сотрудницей одного из подразделений «Би-би-си». Осужденная отвергает выдвинутые против нее обвинения и настаивает на том, что совершала частную поездку в Иран.

Британские власти выступают в защиту заключенной. В 2017 году Борис Джонсон, занимавший в то время пост министра иностранных дел Великобритании, заявил, что она «всего лишь обучает людей журналистике». Однако выступление Джонсона только усугубило ее положение. Иранские власти истолковали его слова как доказательство вины Загари-Рэтклифф в «пропаганде против режима».

Minval.az