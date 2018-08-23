Вора в законе Надира Салифова, известного в криминальных кругах, как Гули, задержали в Подгорице, столице Черногории, но позже отпустили. Об этом в четверг, 23 августа, сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

По данным издания, 45-летнего Салифова, который находится в международном розыске по линии ГУУР МВД России за похищения с целью вымогательства, задержали вместе с племянником Магомедом Курбановым, который также разыскивается российскими властями по аналогичному обвинению.

«На данный момент Гули официально проходит фигурантом по двум эпизодам похищений, одно из которых — похищение самарского предпринимателя Камала Гулуева. По этому факту против Салифова дал показания его бывший исполнитель [подручный] Максуд Гурбанов, осужденный за ранее совершенное убийство», — говорится в сообщении.

Как отмечает агентство, по неофициальным данным за Салифовым в России тянется целый шлейф тяжких преступлений, количество которых лишь растет по мере выявления. Согласно информации Интерпола, в минувшем мае Салифова ненадолго задерживали в ОАЭ, но вскоре он был освобожден.

«Власти Турции, где Салифов обосновался сразу после выхода на свободу в октябре прошлого года, несмотря на настойчивые запросы российских силовиков, упорно предпочитали его не замечать», — резюмирует издание.

Minval.az