Госинспекторы Управления Россельхознадзора по Республике Дагестан приняли решение о возврате нескольких товарных партий растениеводческой продукции, прибывших из Азербайджана.

«Причиной отказа во въезде в страну послужило выявление в товарных партиях — карантинного вредного объекта — восточной плодожорки. Так, в ходе карантинного фитосанитарного контроля на дагестанском участке государственной границы РФ в пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» специалистами Россельхознадзора не допущено к ввозу на территорию Российской Федерации две партии свежих слив. Общий объем продукции, не попавшей на российский рынок, составил чуть менее 37,5 тонн», — отмечается в сообщении ведомства.

Заключение дагестанского филиала ФГБУ «ВНИИКР» также подтвердило факт выявления в подкарантинной продукции вредного объекта.

За нарушение ФЗ №206 «О карантине растений» владельцы грузов привлечены к административной ответственности по ст. 10.2 КоАП РФ «Нарушение правил ввоза и вывоза подкарантинной продукции». В отношении продукции принято решение о возврате грузов в страны экспортеров.

Minval.az