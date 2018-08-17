МИД Грузии отрицает, что к гражданкам Ирана в аэропорту Тбилиси отнеслись неуважительно.

«В Тбилисском международном аэропорту не было каких-либо противоправных действий со стороны грузинских правоохранителей, в том числе действий, оскорбляющих религиозные чувства», говорится в заявлении МИД, которое цитирует Грузия-онлайн.

По информации ведомства, до грузинской стороны дошли сведения по дипломатическим каналам Ирана, что часть граждан Ирана высказались о неуважительном отношении к гражданкам Ирана при проверке безопасности в аэропорту Тбилиси. «После получения информации соответствующая служба МВД Грузии незамедлительно начала изучение процедуры проверки пассажиров, осуществляемых офицерами авиационной безопасности.

По результатам проведенных оперативных мероприятий, «каких-либо противоправных действий со стороны грузинских правоохранителей, в том числе действий, оскорбляющих религиозные чувства, выявлено не было», — сообщили в МИД Грузии.

Ранее, представитель МИД ИРИ заявил, что Тегеран выразил протест Тбилиси в связи с неуважительным отношениям к иранским гражданкам в Тбилисском аэропорту со стороны сотрудников службы безопасности.

Minval.az