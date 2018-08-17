Второй президент Армении заявил о возвращении в политику. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Еркир медиа» в четверг.

«Считайте, что я вернулся в политику. Это возвращение может быть в разных форматах. Я могу объяснить, почему обязан вернуться в политику», — сказал Кочарян, подчеркнув, что глобальных причин две.

Одна из них – складывающаяся в мире геополитическая обстановка.

По его словам, российско-американские отношения находятся на самой низкой точке. Новые санкции, ожидающие новые ограничительные меры, отношения Иран-США.

Еще одна угроза — поведение Турции. По его мнению, 10 лет назад эта было совершенно другая Турция. Тогда Анкара стремилась в ЕС, и это ограничивало «агрессивность» страны, ее стремление «вмешиваться» в дела соседей.

«Сегодня этого нет, и Турция вышла из этих обязательств. Если мы попытаемся связать все эти вопросы, то увидим, что в этой ситуации в Армении есть правительство, не обладающее опытом, не понимающее все это», — говорит Кочарян.

Новое правительство дискредитирует армию, не понимая, что только сильная армия является гарантом безопасности.

«Да и откуда у правительства опыт, если многие его члены в прошлом работали исключительно в каких-то общественных организациях. Многие из этих структур финансировались Соросом. Может деньги эти поступали из Азербайджана, может из Турции, откуда мне знать?», — сказал он.

Роберт Кочарян был освобожден из-под ареста по решению суда. Но государственное обвинение с него пока не снято и будет обжаловано в Кассационном суде.

Кочарян был арестован 28 июля решением суда. Он обвиняется в свержении конституционного строя в 2008 году в Армении.

Minval.az