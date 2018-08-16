Чтобы улучшить свою сексуальную жизнь, 36-летний житель Индии принял 100 миллиграммов виагры вечером, однако после секса эрекция не ушла, рассказывает The Sun. Он решил лечь спать, понадеявшись, что ночью эрекция уйдёт. Этого не произошло, а утром в постель к родителям прибежал ребёнок, который прыгнул на папу и упал на его эрегированный пенис.

В результате половой член мужчины начал очень сильно болеть. Спустя два дня пациент обратился в госпиталь с жалобами на распухание, боль и деформацию пениса. Врачи сообщили мужчине, что его член сломан. Такое случается, когда эрегированный пенис ударяют со значительной силой.

Мужчине провели операцию и зашили сантиметровый разрыв. Как отмечается, хирургическое вмешательство прошло успешно, с эрекцией у мужчины проблем нет.

Minval.az