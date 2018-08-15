Двухлетний индонезиец из города Сукабуми на острове Ява пристрастился к сигаретам и выкуривает две пачки в день.

Как передает Лента.ру со ссылкой на Daily Mail, Рапи Ананда Памунгкас (Rapi Ananda Pamungkas) научился курить около двух месяцев назад. Сначала он подбирал окурки возле лотка на рынке, где торгует его мать, а мальчики постарше зажигали их для него.

Через несколько дней ребенок стал приставать к покупателям и выпрашивать сигареты у них. Люди давали ему прикурить, чтобы посмотреть на маленького мальчика, который дымит как заправский курильщик.

Теперь мать сама покупает сыну сигареты, чтобы успокоить его. «Если я не даю ему сигареты, он приходит в бешенство», — объясняет она.

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