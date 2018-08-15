Лидер Либерально-демократической партии (ЛДПР), депутат Госдумы России Владимир Жириновский в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что США провоцируют постсоветские страны на конфликты с Россией, которая должна защитить свои границы восстановлением Советского Союза.

По словам эпатажного шута российской политики, если бы он был в Кремле, то начал бы восстановление СССР с «освобождения» Украины, а после приступил бы к Южному Кавказу.

«Вот 10 лет исполняется. Вся Грузия должна быть освобождена 10 лет назад, а вслед за ней Армения, Азербайджан. Вот был бы порядок наведен. Закавказский регион закрыли. 14-й год закрываем Украина, Молдавия, и потом смотрим дальше. Может что-нибудь в Средней Азии. То есть задачи наши какие? Восстановить границы СССР. Это границы безопасности для нас», — сказал шут кремлевский.

Лидер ЛДПР также отметил, что «новый союз» можно назвать Российской конфедерацией, каждому участнику которой будет предоставлена широкая автономия.

Он также прокомментировал подписанную накануне конвенцию о правовом статусе Каспийского моря:

«Вот Каспий разделили на пятерых. А было на двоих. Кто допустил это всё? Горбачёв, Ельцин. Наказаны? Нет. Это наш был Каспий. Это мы там нефть нашли. Бакинская нефть наша и туркменский газ наш, казахстанская нефть. Всё это наше общее. Не в смысле общее — вот моё. А было общее для трех сот миллионов граждан Российской империи, Советского Союза. Вот коммунисты взяли, поделили. Они по-братски всё делали».

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