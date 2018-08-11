Житель немецкого города Карлсруэ обратился в полицию с жалобами на преследования со стороны белки.

Как передает РИА Новости, по словам мужчины, животное долго ходило за ним по пятам, поэтому в какой-то момент он решил попросить помощи.

Прибывшие к дому потерпевшего сотрудники правоохранительных органов обнаружили в его доме грызуна, который к тому времени заснул.

Оказалось, что белка еще совсем маленькая и, очевидно, потеряла мать. В этом случае бельчата пытаются найти «замену» и могут привязаться к человеку.

Полицейские в итоге назвали грызуна Карлом-Фридрихом и передали в центр спасения животных.

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