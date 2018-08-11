Больной параличом Анджеле Питерс (Angela Peters) отказали в обслуживании в маникюрном салоне Da Vi nails в штате Мичиган, США. Мастер по маникюру заявила ей, что не собирается тратить время на бесполезное занятие, потому что руки 36-летней Питерс сильно трясутся из-за болезни. Об этом сообщает ABCNews.

Кассирша супермаркета Walmart Эбони Харрис (Ebony Harris) увидела расстроенную и оскорбленную Питерс и решила сделать ей приятное. В обеденный перерыв она купила лак для ногтей и предложила сделать ей маникюр. Сотруднице магазина удалось аккуратно накрасить ногти на трясущейся руке Петерс и поднять ей настроение приятной беседой. Она призналась, что ей стало неприятно, и она не хотела, чтобы день Анджелы оказался испорчен.

«Это позор, что сотрудники отказали ей из-за столь незначительной причины», — написала посетительница супермаркета Тасия Смит в Facebook, ставшая свидетельницей этой сцены. Она пообещала не посещать сеть этих маникюрных салонов.

Питерс заявила, что он не держит зла на отказавших ей сотрудников, и не призывает к бойкоту: «Я простила их и надеюсь, что после такого скандала они будут чуть умнее. Мы все разные люди, и потребности у нас тоже разные». Внимание к этой истории должно повысить осведомленность о потребностях людей с инвалидностью, считает она. Руководство Walmart также высоко оценило поступок кассирши и рассказало о гордости за сотрудницу.

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