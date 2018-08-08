В индонезийской провинции Центральный Сулавеси пожилой шаман 15 лет держал местную жительницу в сексуальном рабстве. Девушка стала пленницей, когда ей было 12 лет, сообщает The Guardian.

Шаман обманом завлек девочку в скалистую щель в джунглях, где она и прожила долгие годы. Мужчина сказал, что она одержима духом ее молодого человека Амрина. Этот дух, утверждал шаман, вселился в него.

На момент задержания шаману было уже 83 года, девушке — 28. Преступника удалось вычислить благодаря жене сына шамана, которая узнала о насилии. Индонезийцу грозит до 15 лет тюрьмы.

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