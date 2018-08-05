В матче за Суперкубок Англии, прошедшем на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, подопечные Хосепа Гвардиолы обыграли «Челси» со счётом 2:0.
Оба мяча забил Серхио Агуэро на 13-й и 58-й минутах.
В матче за Суперкубок Англии, прошедшем на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, подопечные Хосепа Гвардиолы обыграли «Челси» со счётом 2:0.
Оба мяча забил Серхио Агуэро на 13-й и 58-й минутах.
Дата: 2018/08/05 20:21
Раздел: Спорт
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