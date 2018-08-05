В матче за Суперкубок Англии, прошедшем на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, подопечные Хосепа Гвардиолы обыграли «Челси» со счётом 2:0.

Оба мяча забил Серхио Агуэро на 13-й и 58-й минутах.

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