При крушении самолёта Junkers Ju-52 времён Второй Мировой войны в швейцарских Альпах погибли 20 человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти. Самолёт потерпел крушение в кантоне Гризон.

Выясняются обстоятельства авиакатастрофы.

Как сообщал Süddeutsche Zeitung, самолёт перестал эксплуатироваться швейцарскими ВВС в начале 1980-х годов и использовался для прогулочных полётов.

Самолёт Junkers Ju-52 выпускался в Германии с 1932 по 1945 годы. Модель была одной из популярных среди пассажирских и военно-транспортных машин 1930—1940-х годов. Всего было выпущено почти 5 тыс. самолётов. В военно-воздушных силах Швейцарии Ju-52 эксплуатировался до 1980-х годов.

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