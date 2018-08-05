Легендарный гонщик и трехкратный чемпион мира в «Формуле-1» Ники Лауда пришел в себя после экстренной трансплантации легких, сообщает «Советский спорт».

Как информирует OE24, состояние здоровья позволит 69-летнему директору «Мерседеса» продолжить профессиональную деятельность.

«Он останется стариком, но сможет возобновить полеты и работать, как прежде», – заявил глава клинического отделения хирургии Центрального клинического госпиталя Вены Вальтер Клепетко.

По оценкам медиков, в ближайшие недели Лауда вновь сможет самостоятельно дышать, питаться и говорить, а к октябрю будет готов присутствовать на гонках.

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