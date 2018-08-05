Метеорологи Национального центра США по слежению за ураганами (National Hurricane Centre, NHC) зафиксировали появление мощного урагана в Тихом океане. Об этом свидетельствуют данные на сайте центра.

Ураган «Гектор» в данный момент находится примерно в шести тысячах километров от Восточного побережья США и в 2,2 тысячи километров от Гавайских островов. Он движется на запад в их сторону со скоростью примерно 19 километров в час. Сила ветра превышает 210 километров в час.

Специалисты присвоили «Гектору» четвертый, предпоследний класс опасности. Согласно международной шкале измерения разрушительности ураганов, циклон такой мощности приведет к затоплению территорий, находящихся на высоте до трех метров над уровнем моря. Наводнения могут затронуть участки до 10 километров вглубь суши. Ураганы такого класса разрушают сборные дома до основания, серьезно повреждают капитальные строения и вырывают деревья.

Minval.az