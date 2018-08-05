В Канаде разыгран джекпот популярной национальной лотереи Lotto Max в размере 10 млн канадских долларов ($7,7 млн). Как передает ТАСС, победителем розыгрыша стал один человек. Выигрышный квиток был продан в провинции Онтарио, но более точной информации пока не поступало. Согласно правилам канадских национальных лотерей, для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный билет, а имя победителя должно стать достоянием общественности.

В 2018 году в Канаде было разыграно уже более десяти крупных джекпотов в Lotto Max и в другую популярную лотерею — «6 из 49». Суммы выигрышей составили от 9,8 млн канадских долларов ($7,6 млн) до 60 млн канадских долларов (около $46 млн). Так, в минувшие выходные сразу пять канадцев выиграли в эти лотереи 40 млн канадских долларов ($30 млн).

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