В Сирии в июле текущего года были схвачены в целом 647 человек, в том числе 79 женщин и 59 детей, говорится в докладе Сирийской правозащитной организации (SNHR).

По данным правозащитников, которые приводит «Анадолу», только сторонники Асада схватили в прошлом месяце 419 человек, в том числе 51 женщину и 36 детей.

Террористы сирийского крыла PKK — YPG похитили 66 человек, в том числе 16 женщин и 14 детей. Боевики другой террористической группировки — ДЕАШ насильственно удерживают 37 человек, в том числе семь женщин и четырех детей.

Вооруженные оппозиционные группировки и группировка «Хайят Тахрир аль-Шам» задержали 125 человек, в том числе пять детей и пять женщин.

Minval.az