Победителя «Тур де Франс — 1997», бывшего велогонщика Яна Ульриха арестовали на Мальорке после того, как он перелез через забор и угрожал черенком от метлы своему соседу — известному актёру Тилю Швайгеру. Об этом сообщает DW.

Дело в том, что актёр устроил вечеринку в своём доме. Шум возмутил бывшего спортсмена, и он через забор перелез на территорию участка, схватил черенок и стал требовать, чтобы все разошлись. Гости вызвали полицию.

После произошедшего актёр заявил, что «не так представлял себе отпуск». Также актёр заявил Яну Ульриху, что тот больше ему не друг.

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