Ответственность за покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро взяла на себя ранее неизвестная группировка «Фланелевые солдаты». Соответствующее заявление группы было опубликовано в Twitter., сообщает РБК.

«Операция состояла в том, чтобы беспилотники со взрывчаткой пролетели над президентской трибуной. Снайперы почетного караула сбили дроны до достижения цели. Мы показываем, что они уязвимы, сегодня цель не достигнута, но это вопрос времени», — сказано в заявлении.

Напомним, попытка покушения на президента Венесуэлы с помощью дронов со взрывчаткой была совершена во время его выступления на военном параде. В результате пострадали семь человек, но сам Мадуро остался невредимым.

Президент Венесуэлы обвинил в организации покушения Колумбию, однако там назвали подобные обвинения «абсурдными».

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