Эксперты из мобильного бенчмарка AnTuTu назвали новый рейтинг самых производительных смартфонов в мире.

Как передает РБК, согласно мнению производителей китайский смартфон Xiaomi Black Shark является самым мощным в мире благодаря уникальной системе охлаждения.

Именно эта особенность позволяет пользователям не испытывать каких-либо проблем во время пользования смартфоном.

Среди плюсов отмечается и установленный в смартфоне чипсет Qualcomm Anapdragon 845, работающий на максимальной частоте в 2,2 гигагерц до момента установки на подзарядку.

В тройку также вошли смартфоны OPPO Fins X и VIVO Nex.

Minval.az