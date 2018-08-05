Шесть человек погибли при падении одномоторного самолета EA400 в США. Все, кто находились на борту самолета погибли. Авария произошла за несколько минут после вылета с аэродрома в американском штате Оклахома.

Патрульно-постовая служба штата Оклахома сообщила, что пока идентифицировать тела погибших не удалось.

«Сотрудники чрезвычайных служб находятся на месте крушения самолета в трех четвертях мили к северу от Хаббард-роуд и в четверти мили от улицы Ю-стрит. Официальной информации о погибших не будет до тех пор, пока не удастся опознать все тела погибших», — сообщили в службе, передает Fox news.

Расследованием авиакатастрофы занимаются в Федеральном авиационном управлении и в Национальном управлении по безопасности штата Оклахома.

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