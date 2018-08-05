Политика давления и угроз в отношении Анкары обречена на провал, сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя решение Минфина США о введении санкций в отношении двух турецких министров, передает «Анадолу».

Глава турецкой дипломатии напомнил, что проблемы в отношениях между Турцией и США не ограничиваются делом американского пастора, арестованного в Турции по обвинению в шпионаже и поддержке террористов.

По словам министра, санкций в отношении Турции столкнуться с зеркальным ответом Анкары.

«Турецко-американские отношения и без того был напряжены. В США проживает главарь террористического течения «Параллельное государство» Фетуллах Гюлен, которого по сей день не выдают Анкаре. Кроме того, США вооружают террористов в Сирии. Вашингтон поставляет оружие врагам Турции — сирийскому крылу PKK — YPG», — напомнил глава дипломатии.

По мнению министра, проблемы могут и должны быть решены путем диалога.

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