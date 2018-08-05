В результате массовых протестов в Иране один человек погиб, ещё около 20 были задержаны. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Мужчина погиб в городе Карае, что в северной части страны, на четвертый день протестов — вчера, 4 августа. Уточняется, что неизвестный выстрелил из автомобиля в одного из протестующих. Мужчина скончался на месте.

Кроме того, сообщается, что около двух десятков участников акций по всей стране были арестованы силами безопасности.

Напоминаем, массовые протесты иранцев вызвала инфляция и экономические трудности, связанные с падением национальной валюты – риала. Кроме того, звучали призывы к свержению клерикальной власти и действующего лидера страны Хаменеи. Акции протеста проходят в Тегеране, Карае, Мешхеде, Исфахане и Ширазе.

Minval.az