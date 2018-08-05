Взрывы в Каракасе были попыткой США и их сторонников в регионе устранить президента Венесуэлы Николаса Мадуро. С таким утверждением выступил в субботу президент Боливии Эво Моралес, сообщает ТАСС.

С таким утверждением выступил президент Боливии Эво Моралес.

«Мы категорически осуждаем новый акт агрессии и трусливое нападение на братского президента Николаса Мадуро и боливарианский народ. После провалившихся попыток свергнуть его демократическим, экономическим и военным путем империя [США] и их лакеи покушаются на его жизнь», — написал Моралес в «Твиттере».

По его словам, данные взрывы являются «преступлением против человечности» и «только показывают отчаяние империи, которая потерпела поражение от храброго народа».

Напомним, что на президента Венесуэлы Николаса Мадуро в субботу, по предварительным данным, было совершено покушение.

Согласно информации агентства РИА Новости, инцидент произошел во время парада, приуроченного в очередной дате создания национальной боливарианской гвардии.

NTN24, ссылаясь на известного венесуэльского журналиста Романа Камачо, передает, что трибуну, с которой выступал президент, мог атаковать дрон со взрывчаткой C4.

Уточняется, что глава государства не пострадал, но несколько участников парада получили ранения. По данным радио Caracol, Мадуро был эвакуирован в безопасное место.

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