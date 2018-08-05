Новые ввозные пошлины на импортные товары демонстрируют высокий уровень эффективности, заявил президент США Дональд Трамп.

По словам американского лидера, пошлины оказали сильное влияние на китайскую экономику.

«Тарифы работают намного лучше, чем кто-либо ожидал. Рынок Китая упал на 27 процентов за последние четыре месяца», — написал Трамп в Twitter.

Как отметил президент США, подобная ситуация вынудила Пекин вступить в переговоры с Вашингтоном.

«Наш рынок сильнее, чем когда-либо, и будет резко расти после того, как эти ужасные торговые сделки будут успешно пересмотрены», — подчеркнул он.

Трамп также заявил, что «пошлины оказали огромное положительное влияние» на американскую металлургическую промышленность.

«Фабрики открываются по всем штатам США. Сталевары снова работают, и большие средства поступают в нашу казну. Другие страны используют тарифы против нас, но когда мы делаем то же самое, глупые люди возмущаются», — добавил глава государства.

Minval.az